Спасатели подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная»

52 горняка и спасателя, находившиеся в шахте «Листвяжная», погибли из-за недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, передает ТАСС.

«В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», — сказал спасатель. Он пояснил, что люди отравились окисью углерода, которая впитывается через кожу.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал, что теперь горные выработки «Листвяжной» должны заполниться метаном до 20 процентов для уменьшения риска взрыва. По его словам, на это потребуется трое суток, и лишь после этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.