Горняк раскрыл детали аварии на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром в день трагедии началось не возгорание — там прогремел взрыв. Затем местные жители услышали второй хлопок. Такие детали аварии в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл работавший в Белово подземный электрослесарь Александр Ильчук.

Когда спасатели уже были на месте, все местные слышали, что в 15:44 произошел второй взрыв. Через полчаса Цивилев [губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев] объявил, что работы приостановлены из-за загазованности. Никто про второй хлопок не говорил, но все местные уже все знали. Александр Ильчук подземный электрослесарь

По его словам, работники, которые находились в эпицентре взрыва, сразу же погибли. Если бы вентиляторы остановили вовремя, тех, кто был дальше от места взрыва, удалось бы спасти, считает Ильчук.

«Вентилятор остановили-то уже попозже, когда приехал [губернатор Кемеровской области Сергей] Цивилев. Получается, возгорание произошло — вентиляторы раздули по всей шахте, по всем выработкам», — сказал шахтер.

Он считает, что большое число жертв связано с непродуманной ликвидацией аварии и неграмотностью главного инженера.

Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян опроверг информацию о втором взрыве на шахте в Кемеровской области, сообщает ТАСС. Он уточнил, что спасатели не подтверждают факт взрыва.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. В результате погибли 52 человека, среди которых было шесть горноспасателей, пострадали, по последним данным, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. После приостановки спасательных работ накануне военизированные части продолжили работу утром 26 ноября — они занимаются изоляцией участков горных выработок и заполняют его метаном, чтобы снизить опасность взрыва.