Шахтер назвал причину пожара на «Листвяжной»

Бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал, что пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области может быть связан с требованиями начальства по добыче угля. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«У нас парни работали по приказу директора: больше дадите, больше денег получите. 100 тысяч тонн, например, надо в месяц выдать — мы и старались такой объем выдать. А если нет, начальник ругался: вот, вы отстаете, надо увеличивать темпы! И вот на 25 число ребята отставали, и начальник, видать, приказал побольше ехать. Они поехали и вот — не доехали…», — объяснил он.

Тимохин также рассказал о грубых нарушениях условий работы со стороны руководства шахты. «Шесть, семь, восемь процентов метана — лава [комбайн] едет. Ставьте, говорит, на комбайн перемычки и езжайте дальше. А при двух процентах комбайн вырубается. Ну типа и что? Ставят перемычки и едут дальше. Приказ директора», — сказал горняк, добавив, что начальник охраны труда был заодно с директором по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, число погибших на «Листвяжной» выросло до 52, включая шестерых горноспасателей. Также стало известно о задержании после пожара на шахте директора, первого заместителя директора и начальника участка. По информации СК, те «допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

