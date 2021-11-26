Путин съездит за границу

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с визитом. О его поездке за границу пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рамках переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ожидается обсуждение вопросов развития отношений, а также международная повестка, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе поездки лидеры обсудят актуальные в настоящее время темы международной повестки дня, в том числе совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Они проведут переговоры при посредничестве российского лидера Владимира Путина, который и пригласил обе стороны в гости.