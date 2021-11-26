Купленный за бесценок рисунок оказался работой известнейшего художника

Мужчина в американском штате Массачусетс купил за бесценок на распродаже рисунок и узнал, что это работа известнейшего немецкого художника Альбрехта Дюрера, которая может стоить до 50 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчине, который пожелал сохранить анонимность, в 2016 году понравился выставленный на распродаже имущества семьи покойного архитектора Жана-Поля Карлиана необрамленный рисунок с красивым изображением матери и ребенка на пожелтевшем холсте. Он приобрел изображение за 30 долларов (2,2 тысячи рублей). До этого изображение находилось в семье Карлиана и передавалось из поколения в поколение.

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Покупатель не подозревал, что рисунок окажется подлинником работы Альбрехта Дюрера, даже несмотря на то, что изображение было подписано одной из самых известных монограмм в мире — «А. Д.».

Теперь эксперты оценивают рисунок и уже согласились с тем, что он является оригиналом. Коллекционер Клиффорд Шорер заявил: «Момент, когда я увидел Дюрера, был невероятным. Это или самая великая подделка, которую я когда-либо видел, или шедевр».

Подлинность произведения искусства подтверждают две отличительные черты: монограмма художника была выполнена теми же чернилами, которыми выполнен сам рисунок, и была сделана на бумаге с водяным знаком, который можно увидеть более чем на 200 листах, использованных художником.

Альбрехт Дюрер — немецкий художник, который относится к эпохе Ренессанса. Он завоевал репутацию и влияние в Европе, когда ему было около 20 лет, благодаря своим высококачественным гравюрам на дереве. Дюрер общался с главными итальянскими художниками своего времени, включая Рафаэля, Джованни Беллини и Леонардо да Винчи. С 1512 года ему покровительствовал Император Максимилиан I.

Ранее сообщалось, что рисунок, который пара из Англии купила за бесценок и чуть не использовала в качестве поддона для масла при ремонте мотоцикла, оказался дорогостоящей работой известного британского художника Люсьена Фрейда. Отпечаток будет выставлен на аукцион.