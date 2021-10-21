Купленный за тысячу рублей рисунок оказался работой известного художника

Пара оценила купленный за тысячу рублей рисунок и узнала, что он стоит 1,7 миллиона рублей

Рисунок, который пара из Англии купила за бесценок и чуть не использовала в качестве поддона для масла при ремонте мотоцикла, оказался дорогостоящей работой известного британского художника Люсьена Фрейда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужской портрет на однотонном фоне продавался вместе с двумя другими отпечатками в рамках. Все это стоило паре 12 фунтов стерлингов (1,1 тысячи рублей). Не осознавая ценности портрета, его новые владельцы собирались испортить его, подложив под слив машинного масла во время починки мотоцикла.

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Вскоре они узнали похожее изображение в телепередаче «Секреты музея», которая была посвящена аукционному дому Gildings Auctioneers в городе Маркет-Харборо, графство Лестершир. В аукционном доме подтвердили, что покупка пары — один из 46 отпечатков с изображением художника Дэвида Доусона. Отпечаток будет выставлен на аукцион. Его оценили в 18 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Специалист по искусству XX века Уилл Гилдинг заявил: «Я был счастлив сообщить этой паре, что отпечаток, который они приобрели по цене пиццы навынос, оказался работой, возможно, самого знаменитого художника-фигуративиста XX столетия».

«Как получилось так, что столь ценную работу отдали чуть ли не бесплатно, остается загадкой», — отметил Гилдинг. Один из 46 отпечатков был продан в Нью-Йорке несколько лет назад за 30 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что стеклянная ваза, купленная на барахолке в американском регионе Тихоокеанский северо-запад, оказалась редчайшим образцом 1902 года, который может уйти с молотка за миллион рублей. Ее обнаружил покупатель в магазине подержанных вещей.