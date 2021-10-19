Купленную на барахолке за 350 рублей вазу оценили в миллион рублей

Ваза с барахолки может уйти с молотка за миллион рублей

Стеклянная ваза, купленная на барахолке в американском регионе Тихоокеанский северо-запад за 4,99 доллара (примерно 350 рублей), оказалась редчайшим образцом 1902 года, который может уйти с молотка за миллион рублей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В американском многонациональном аукционном доме Heritage Auctions сообщили о намерении выставить редкую вазу, которая была создана на стекольном заводе Loetz в 1902 году австрийским живописцем Коломаном Мозером.

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Директор по транспортировке грузов компании Decorative Arts and Design for Heritage Саманта Робинсон рассказала, что ее обнаружил покупатель в магазине подержанных вещей в американском регионе Тихоокеанский северо-запад. Вазу оценили в 15 тысяч долларов (один миллион рублей).

Ранее сообщалось, что утерянный рисунок известного итальянского живописца Джованни Баттиста Тьеполо обнаружили на чердаке старинного дома недалеко от Таустера, графство Нортгемптоншир, Великобритания. Находку сделала женщина, чья семья владела особняком на протяжении 300 лет.

