Найденная на чердаке картина оказалась утерянным рисунком известного художника

Утерянный рисунок известного итальянского живописца Джованни Баттиста Тьеполо обнаружили на чердаке старинного дома недалеко от Таустера, графство Нортгемптоншир, Великобритания. Об этом сообщает BBC News.

Находку сделала Генриетта Ситуэлл, чья семья владела особняком на протяжении 300 лет. В 2020 году она осматривала чердак перед тем, как выставить дом на продажу, и нашла странный предмет. Как только британка сняла с него упаковку, она поняла, что перед ней необычная картина. Она сейчас же припомнила семейную историю о рисунке художника Джованни Баттиста Тьеполо, который в 1936 году приобрел ее двоюродный дед, писатель Осберт Ситуэлл. Куда делась покупка, никто не знал.

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«Подумать только, столь пленительное и значительное произведение кисти старого мастера столько лет покрывалось здесь пылью», — отметила британка. Ситуэлл показала все имущество оценщикам аукционного дома Dreweatts, и оказалось, что долгие годы считавшаяся утраченной, а теперь найденная картина — это самое ценное, что есть в особняке. Ее предварительно оценили в 250 тысяч фунтов стерлингов (24,4 миллиона рублей). На рисунке изображена группа людей в масках Пульчинелла — комического персонажа итальянского уличного народного театра комедии дель арте.

Картину выставят на торги, которые пройдут 16-17 ноября в Беркшире.

Джованни Баттиста Тьеполо — итальянский художник XVIII века, представитель венецианской школы живописи, писавший в стиле рококо. Основные сюжеты его картин и фресок были связаны с библейскими или мифологическими сюжетами.

Ранее сообщалось, что считавшаяся давно утерянной картина XVII века кисти известного художника Чезаре Дандини найдена в церкви американского города Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Представители церкви заявили, что картину пожертвовал в начале 1960-х годов бывший монсеньор (титул высшего католического духовенства), который купил ее у неустановленной картинной галереи в Лондоне.