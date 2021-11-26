Эрдоган собрался обвалить турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Измире пообещал вновь понизить ключевую ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, пытаются дискредитировать нашу освободительную экономическую войну, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся. Она направлена на рост производства и занятости», — заявил Эрдоган и добавил, что валютные резервы Центрального банка Турции увеличились с 27,5 миллиарда долларов до 127 миллиардов долларов.

Турецкая лира за год потеряла половину своей стоимости, а 23 ноября упала до 13,21 лиры за доллар — это минимум за 20 лет. На момент написания новости национальная валюта торгуется по курсу 12,42 лиры за доллар. Обвал лиры произошел из-за снижения ключевой ставки, которую ЦБ вновь опустил с 16 до 15 процентов 18 ноября, несмотря на рекордный уровень инфляции в стране. 22 ноября Эрдоган заявил, что собирается продолжить снижать ключевую ставку.

При этом глава ЦБ Шахап Кавджиоглу обещал поддерживать ключевую ставку выше уровня инфляции. Однако ему приходится считаться с мнением президента, так как тот уволил трех предшественников Кавджиоглу и нескольких работников ЦБ, выступавших против понижения ставки. Эрдоган уверен, что именно высокая ставка является причиной экономических проблем в стране. По мнению президента, понижение ставки должно замедлить инфляцию. Такие взгляды противоречат законам экономики, но президент, несмотря на падение лиры, не отступает от выбранной тактики борьбы с ростом цен.