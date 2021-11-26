Интернет-технологи проанализировали аудиторию фейков о коронавирусе

Ассоциация интернет-технологов проанализировала аудиторию фейков о коронавирусе, которые распространяются в сети. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Технологи подготовили доклад «Антиваксерский контент в соцсетях: угрозы влияния фейков и позиция соцсетей». В нем они исследовали «антиваксеркский контент», ключевым критерием которого стало наличие антипрививочной пропаганды, основанной на лженаучных теориях.

Среди соцсетей больше всего страниц, распространяющих такую информацию на аудиторию более 200 тысяч человек, обнаружилось во «ВКонтакте»: 122 сообщества с 11 миллионами подписчиков. В «Одноклассниках» на 85 популярных страниц с фейками о коронавирусе подписаны 18 миллионов аккаунтов. Совокупная аудитория пабликов и лидеров общественного мнения в социальных сетях на антиваксерскую тему превышает 34 миллиона аккаунтов, при этом за последний месяц взаимодействовали с ними только 2 миллиона пользователей.

По мнению экспертов, центром протеста против вакцинации в соцсетях становятся маргинальные движения. Там также подчеркнули, что сети не всегда ведут активную борьбу с недостоверной информацией, так как она помогает росту трафика.

В октябре The Washington Post сообщил, что сотрудники Facebook хорошо осведомлены о том, как дезинформация о коронавирусе и вакцинах распространяется через приложения социальной сети. Однако они отказались раскрыть большую часть этих данных, что привело к противостоянию с Белым домом.