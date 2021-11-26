В селе Гари Елабужского района появится фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в Татарстане в конце 2021 года

В селе Гари Елабужского района Татарстана завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщает «Татар Информ».

Известно, что ФАП появится в населенном пункте в конце 2021 года. Отмечается, что строители уже выполнили работы по внутренней отделке, установили газовый котел и укомплектовали здание необходимой мебелью и оборудованием. На данный момент согласовывается проект газоснабжения.

«Открытие нового объекта позволит улучшить условия труда фельдшера и обеспечить комфорт для получения жителями медицинской помощи», — подчеркнул главный врач Елабужской центральной районной больницы Рамиль Сафаров. Известно, что в Гари проживает 271 человек, 62 из которых — дети.

Строительство пункта, отвечающего всем требованиям и санитарным нормам, обошлось властям в 4,6 миллиона рублей. Старое учреждение было расположено в многоквартирном доме и требовало капитального ремонта. ФАП возводится благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее стало известно, что в областной клинической больнице Челябинска провели уникальную операцию, восстановив восьмилетней девочке нос, которого она лишилась после рождения. Ребенок родился на 26-й неделе беременности, при рождении весила всего 850 граммов. В реанимации ей пришлось дышать через трубку, которая разрушила ткани носового хряща. В настоящее время девочка полностью восстановилась после операции.