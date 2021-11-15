Челябинский хирург разработал собственную технологию и восстановил девочке нос

В областной детской клинической больнице Челябинска (ЧОДКБ) провели уникальную операцию: восьмилетней девочке восстановили нос, которого она лишилась после рождения. Технологию для операции разрабатывал реконструктивно-пластический хирург ЧОДКБ Михаил Коростелев, сообщается в Instagram медицинского учреждения.

Девочка родилась на 26-й неделе беременности и при рождении весила всего 850 граммов. В реанимации она дышала через трубку, которая разрушила нежную ткань носового хряща. В итоге, когда трубку убрали, кончика носа почти не было.

Мать девочки рассказала, что обзванивала все больницы России, однако в лечении ей везде отказывали. В Москве женщине заявили, что раньше шести-семи лет операцию провести не могут. «Сказали, надо брать ткань со лба и переносить на нос и ходить с этим куском месяца два. Я была в шоке от метода. Челкой, говорят, потом лоб закроете и не видно будет. У меня руки просто опустились», — призналась россиянка.

Хирург Коростелев пояснил, что ситуация была довольно сложной и найти похожие операции в доступной литературе ему не удалось. Почти три месяца специалист думал над решением проблемы. «Получилась комбинированная пластика с использованием комплексных трансплантатов из ушных раковин. Мы взяли сектор ушной раковины, причем не просто кожу, но и хрящ. Такой вариант — это моя собственная разработка», — подытожил врач.

Отмечается, что сейчас девочка полностью восстановилась после операции. Ей сняли последние швы, теперь она ходит в школу и живет полноценной жизнью.