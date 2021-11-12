Врач из Дагестана спас пораженную пятикилограммовым паразитом печень девушки

Дагестанский врач Магомед Магомедов спас пациентку, чья печень была поражена опасным пятикилограммовым паразитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Хирург рассказал, что в больницу поступила 22-летняя девушка, которая столкнулась с осложнениями, вызванными коронавирусом. В частности, медик обнаружил у нее патологию — объемное образование в брюшной полости. После обследований пациентке поставили диагноз эхинококковая киста печени, которая образуется из-за попадания в организм ленточного червя Echinococcus granulosus. Размер кисты составлял 30 на 30 сантиметров.

Врач провел пациентке успешную операцию, в ходе которой удалил образование, занимавшее всю правую половину брюшной полости. На следующий день после вмешательства девушка была переведена из реанимации в палату, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.