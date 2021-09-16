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Сотрудники казанского «Метроэлектротранса» взяли щенков из приюта

Сотрудники «Метроэлектротранса» взяли щенков из приюта в Казани
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Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В Казани сотрудники «Метроэлектротранса» взяли четырех щенков из приюта. Соответствующий материал публикует информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, работники троллейбусного депо и автотранспортного предприятия «Метроэлектротранс» приняли участие в акции «Дай лапу», забрав собак из «Зооцентра». Известно, что животные будут жить на территории организаций.

«Это не просто акция, мы всегда должны заботиться о братьях наших меньших», — подчеркнул в интервью с журналистами генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

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Сообщается, что по инициативе Абдулхакова во всех депо началась работа по созданию вольеров для бездомных собак. Отмечается, что после постройки будок из приюта возьмут и других щенков.

В сентябре стало известно, что в Хабаровске открыли первую мастерскую колясок для собак-инвалидов. Создательница производства, Люся Коджабашян рассказала, что во время сборки конструкций обращается за консультацией к ортопеду-хирургу и применяет собственные знания физиологии организма, которые она получила в медицинском университете. По ее словам, на изготовление одного заказа уходит от 10 до 14 дней.

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