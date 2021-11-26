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«Пятерочку» и «Магнит» обязали снизить цены на продукты

ФАС выявила завышение цен в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Курской области
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Курской области выявило случаи завышения цен на продукты питания в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в нескольких муниципальных районах региона. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В ходе проверки сотрудники ФАС установили, что в тех муниципальных образованиях, где одна из сетей занимала доминирующее положение, стоимость продуктов, в частности, кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена, была выше, чем в магазинах в Курске. Нарушения выявили в семи районах.

Ведомство обязало торговые сети прекратить необоснованное завышение розничных цен и снизить их в течение десяти дней. В ФАС отметили, что держат ситуацию на особом контроле.

В конце сентября аналогичные претензии к «Пятерочке» и «Магниту» возникли у ФАС по Московской области. Ведомство выявило десятипроцентное превышение стоимости муки, хлеба, курицы и свинины из-за доминирующего положения сетей. В начале октября магазины отчитались о снижении цен на продукты.

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