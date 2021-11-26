Диетологи назвали способы правильно пить и не болеть

Диетологи из США рассказали о том, какие напитки нужно пить, чтобы реже болеть и укрепить иммунитет. Их советы публикует Eat This, Not That!

Среди полезных напитков специалисты назвали чистую воду, кефир и йогурты, травяной и зеленый чай. Они рекомендовали добавлять в обычный чай лимон и имбирь, а также обратить внимание на яблочный сидр и ягодные смузи.

В первую очередь диетологи советуют выпивать достаточное количество жидкости каждый день. «Вода способствует очищению организма и насыщает кровь кислородом. Кроме того, вода принимает участие в производстве лимфы, которая переносит белые кровеносные тельца и клетки иммунной системы по всему организму, а это помогает правильной борьбе с бактериями и вирусами», — говорит диетолог Иса Куявски.

Ее коллега Кэрри Лэм рекомендует обратить внимание на травяные чаи, в первую очередь на чай из одуванчиков или шиповника. Первый помогает выводить из организма токсины, а второй содержит витамин С, кверцетин, катехины и эллаговую кислоту. Эти вещества способствуют очищению организма и борются с воспалительными процессами. Однако Лэм рекомендует посоветоваться с врачом, прежде чем пить травяной чай.

Нутрициолог Рейчел Дайкман советует начинать каждый день с чая с имбирем и лимоном. По ее мнению, этот напиток помогает как врожденному, так и приобретенному иммунитету быстрее отреагировать на инфекцию

Также Дайкман рекомендует регулярно пить кефир и йогурт. Она объяснила, что работа иммунитета в значительной мере зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта, и один из лучших способов поддерживать его микробиом — употребление кисломолочных продуктов. «Недавнее исследование показало, что употребление содержащих пробиотики ферментированных продуктов, таких как кефир, улучшает разнообразие микробов, населяющих наш кишечник. Это, в свою очередь, положительно сказывается на иммунной системе», — сказала Дайкман.

Диетолог Хизер Хэнкс рекомендует пить зеленый чай с добавлением меда и лимона. Соединения, содержащиеся в зеленом чае, способствуют увеличению количества Т-лимфоцитов, а значит, и укреплению иммунитета. В свою очередь, мед и лимон помогут усилить этот эффект.

Диетолог Джефф Хонг утверждает, что другим полезным напитком для поддержания здоровья является яблочный сидр, так как он содержит витамин C и обладает антимикробным эффектом. Кроме того, большое количество витамина С содержится также в киви и клубнике. Фитнес-тренер Джейми Дики советует готовить смузи из этих ягод с добавлением молока, которое богато витамином D, снижающим риск заражения респираторными инфекциями.

Ранее российский тренер-диетолог Павел Терехов рассказал о пользе укропа. По его словам, укроп восполняет дефицит многих витаминов и микроэлементов и обладает целым рядом других полезных свойств.