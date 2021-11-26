Зеленский похвастался «удачным шагом» в газовых переговорах с Россией

Украина хочет сохранить за собой транзит газа из России в Европу после истечения нынешнего контракта с «Газпромом», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

При этом глава украинского государства похвастался тем, что в переговорах о продолжении транзита Киев предпринял удачный шаг, предложив более низкую цену. «У нас контракт до 2024 года. Мы за продолжение транзита газа. Мы даже сказали, что кроме нашего контракта готовы увеличить транзит. Это позволяют наши мощности. И это будет стоить меньше каких-либо потоков», — сказал Зеленский. По его словам, Россия на предложение не согласилась.

22 ноября о намерении Киева добиваться продления контракта с Россией на 15 лет заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление этого контракта», — отметил он.

Нынешние договоренности о прокачке газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации еще на десять лет были заключены в 2019 году. Согласно соглашению о строительстве «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода.

