Украина захотела продлить на 15 лет газовый контракт с Россией

Украина хочет добиваться продления на 15 лет контракта с Россией о транзите газа в Европу, сказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль изданию «Вести».

«Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта» — отметил он.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более семи миллиардов долларов.

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. Из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины. В ноябре «Газпром» снова отказался увеличить поставки газа через Украину.