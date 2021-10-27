Киев предложил России продлить контракт на транзит газа

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев предложил России продлить газовый контракт на 10-15 лет до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года. Об этом он заявил в интервью «ТСН».

Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год Сергей Макогон Гендиректор «Оператора ГТС Украины»

В то же время, по словам Макогона, Москва так и не ответила на данное предложение. Глава украинской компании подчеркнул, что гарантии по сохранению транзита через украинскую территорию, которые дали США и Германия, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт», — добавил он.

Помимо этого, Макогон призвал точно определить термин «использовать газ как оружие». По его словам, Россия применяет данное оружие, о чем свидетельствуют цены на газ в Европе, когда многие предприятия вынуждены останавливать свою работу или объявлять банкротство.

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. В частности, из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

Тяжелые времена

В последнее время на Украине развернулся газовый кризис, вызванный целым рядом факторов. Так, по словам Макогона, убытки из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход украинской территории составляют 4,5 миллиарда кубометров транзита и есть риски, что потери увеличатся до 10 миллиардов кубометров в данном направлении.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

Макогон также отметил, что под угрозой оказался импорт газа виртуальным реверсом из Венгрии, так как данная страна в этом году была основным импортным направлением — 95 процентов объема газа. В то же время он подчеркнул, что Украина все еще может импортировать газ из Польши, Словакии и Румынии.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД страны решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.

Ненужные трубы

Макогон также рассказал о том, что в случае прекращения транзита газа из России после 2024 года Киеву придется оптимизировать ГТС. По его словам, при таком развитии событий у Украины неизбежно появятся значительные избыточные мощности, так как изначально украинская ГТС рассчитывалась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.

Материалы по теме Адаптация для экономики. О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу Продаться подороже. Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?

Глава украинской компании отметил, что общая мощность ГТС страны составляет 146 миллиардов кубометров, при этом транзит не превышает 40 миллиардов кубометров. Если Россия прекратит транзит газа, то Украина будет вынуждена оптимизировать систему, чтобы не тратить деньги на поддержание инфраструктуры, объяснил глава украинской компании. Макогон при этом добавил, что будет использоваться только часть системы, необходимая для обеспечения внутренних поставок страны. В то же время демонтировать ГТС не планируется, подчеркнул он.

При этом Макогон добавил, что процесс оптимизации будет плановый, согласованный и рассчитанный. Он подчеркнул, что его основной целью будет снизить тариф для крупного потребителя, так как нельзя просто переложить все расходы на жителей страны.