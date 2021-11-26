В России захотели централизованно нанимать «белых хакеров»

В России задумались о создании платформ для централизованного найма «белых хакеров». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, подобными проектами по поиску уязвимостей заинтересовались «Ростелеком» и Positive Technologies. Предполагается, что платформы должны стать посредником между компаниями, которые хотят проверить безопасность своих систем, и хакерами, которые получат вознаграждение в случае их успешного взлома.

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Сейчас «белые хакеры» в большинстве случаев ищут задания на международной площадке HackerOne. Опрошенные изданием эксперты выразили сомнения в целесообразности создания аналогичного российского сервиса. В частности, ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев указал, что отечественный бизнес не располагает необходимыми бюджетами, а зачастую крупные компании, которые могут себе позволить такую услугу, «не реагируют на сообщения о найденных багах», — добавил он.

В августе сообщалось, что криптовалютная платформа Poly Network, которая потеряла несколько сотен миллионов долларов в результате взлома, решила вознаградить хакера. Poly Network поблагодарила хакера за взлом системы и кражу в размере 610 миллионов долларов. Она предложила ему награду в размере 500 тысяч долларов. В заявлении не указывалось, в какой форме будут выплачены деньги. Принял ли хакер награду, также не уточнялось.