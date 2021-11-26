В Москве разгорелся скандал вокруг легендарного советского здания

Легендарный советский павильон «Шестигранник» в Парке Горького оказался в центре скандала. Общественное движение «Архнадзор» выступило против проекта его восстановления, подготовленного музеем современного искусства «Гараж». На сайте объединения предложили публично обсудить инициативу.

«"Архнадзор" призывает департамент культурного наследия отклонить акт согласия с экспертизой и отложить согласование проекта, чреватого утратой подлинности памятника, до поступления нового акта. Предлагаем организовать публичное обсуждение проекта на месте, с открытым участием экспертов в области наследия и градозащитников», — заявили представители движения.

Московский музей «Гараж» представил проект реставрации здания 22 ноября. «Шестигранник» был одним из павильонов ансамбля первой сельскохозяйственной выставки 1923 года. На сайте музея указано, что авторы проекта намерены позаботиться о сохранении памятника: «Сохраняя предмет охраны «Шестигранника» (объемно-пространственное решение, местоположение, материалы колонн и расположение чаши фонтана), Музей уточняет и расширяет свою архитектурную программу». Спор вокруг «Шестигранника» разгорелся после публикации акта историко-культурной экспертизы проекта.

После изучения документа в «Архнадзоре» также возмутились тем, что при восстановлении здания произведут «замену существующих конструкций с учетом нового функционального использования» и «выполнят каркас в металле». Участники движения также считают, что не следует обшивать стены памятника алюминиевым листом вместо исторических деревянных панелей и соединять части павильона подземным пространством. «Цель замены каркаса, то есть его разборки, — беспрепятственное заглубление в землю», — утверждают в объединении.

В разное время «Шестигранник» использовали как столовую, ресторан и танцплощадку, однако в последние десятилетия павильон был заброшен. Музей «Гараж» решил оборудовать в здании три выставочных зала, книжный магазин и кафе, а внутренний двор сделать открытым публичным пространством. К проекту привлекли японское архитектурное бюро SANAA.

Летом 2021 года московскому зданию на Гоголевском бульваре, 8, вернули старый облик клуба-столовой. Дом обладает статус памятника культурного наследия региона в стиле конструктивизма, и с помощью реставрации власти столицы «вернули» его в далекий 1930-й год.