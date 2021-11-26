Названы необычный симптом опасного уровня холестерина

Эксперты из Американской академии дерматологической ассоциации назвали необычный симптом опасного уровня холестерина. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам исследователей, на превышение холестерина может указывать появление темных полос под ногтями рук или ног. Поясняется, что они возникают из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, однако физической боли от этого не ощущается. Связь между повышенным холестерином и темными полосами под ногтями была много раз доказана различными исследователями, добавили эксперты.

Отмечается, что в случае обнаружения симптома необходимо обратиться к врачу, потому что высокий уровень холестерина указывает на повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Помимо этого, полосы могут указывать на эндокардит, васкулит или заболевание сердца воспалительного характера.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые повышают уровень «плохого» холестерина в крови человека. В частности, он посоветовал есть продукцию с содержанием пальмового масла с осторожностью.