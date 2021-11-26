IKEA начала сдавать в аренду микрожилье

Японское подразделение IKEA сдает в Токио малогабаритную квартиру за 0,8 доллара в месяц

Японское подразделение шведского мебельного гиганта IKEA вышло на токийский рынок аренды жилья, предложив жителям снять малометражную квартиру по супернизкой ставке — за 99 иен (0,8 доллара) в месяц, сообщает ТАСС. Компания проводит в Японии акцию Tiny Homes («Крошечные дома») — ее лицом стала акула Блохэй (Blåhaj), выступающая в роли риелтора.

В рамках акции токийцам предлагается снять квартиру общей площадью 10 квадратных метров, полностью обставленную мебелью и напичканную аксессуарами из IKEA. При этом в официальном канале японской IKEA в YouTube начали появляться ролики, в которых акула Блохэй рассказывает о преимуществах проживания в микрожилье.

Супердешевая съемная квартира двухэтажная — спальня оборудована на втором уровне. В сдаваемом помещении есть рабочий стол, раскладной диван, стиральная машина. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 3 декабря 2021 года, уточняет агентство.

В сентябре 2021-го IKEA заявила о возможном прекращении продаж игрушки Блохэй, которая стала хитом в России и мире. Предполагалось, что производство акулы прекратится в апреле 2022-го.