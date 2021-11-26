Представитель Инстасамки высказался об обвинениях артистки в пропаганде разврата

Пиар-директор российской блогерши и артистки Инстасамки (Дарья Зотеева) Максим Столяров прокомментировал выдвинутые в ее адрес обвинения в пропаганде проституции и разврата среди несовершеннолетних. Его слова передает РЕН ТВ.

«Мы конкретно ничего не пропагандируем. Мы выступаем на концертах, делаем шоу. То, что СМИ говорят насчет несовершеннолетних, это исключительно относится к организаторам, а не к артистам. Наше дело — приехать, выступить и уехать», — заявил Столяров.

Он также подчеркнул, что пропаганды нет и в текстах песен Инстасамки. О том, что проверку творчества артистки начал Роскомнадзор, он сказал: «Если проверяют, значит, нужно».

25 ноября общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» направил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором говорится, что родительская общественность обеспокоена концертами Инстасамки и рэпера Moneyken. Вскоре стало известно, что проверкой текстов песен артистов займется Роскомнадзор.