Бывший горняк рассказал о полученной инвалидности в шахте «Листвяжная»

Бывший проходчик шахты «Листвяжная» Виктор Терминов рассказал, что получил инвалидность на объекте в 2011 году. Он обращался в суд за компенсацией, однако ничего не получил. Его слова приводит RT в Telegram-канале.

10 лет назад Терминов упал с ленты во время работы в шахте, в результате травм стал инвалидом третьей группы.

«После увольнения пытался вот добиться денег через суд, но, кроме страховых выплат, мне суд ничего так и не присудил», —рассказал Терминов. Он подтвердил слова других горняков о том, что газа в шахте было всегда много, однако начальство на это не реагировало и требовало выработку.

Ранее работник шахты, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что руководство «Листвяжной» годами игнорировало проблему повышенной загазованности объекта. При этом не шла речь о закупке специального оборудования, а всем недовольным работникам предлагали «отправляться на мороз». Горняки не вступали в конфликты с руководством, так как шахта была единственным местом достойного заработка.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, пострадали 63. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. Второй взрыв унес жизни спасателей, участвовавших в поисковой операции.