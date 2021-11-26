Шахтер рассказал о годами игнорировавшем газ в «Листвяжной» руководстве

Руководство шахты «Листвяжной» годами игнорировало проблему повышенной загазованности шахты, а всем несогласным сотрудникам предлагало «отправляться на мороз». Об этом «Ленте.ру» рассказал работник шахты, пожелавший остаться анонимным.

«Я работаю тут несколько лет, и всегда в шахте было много газа. Пытались с этим что-то делать, проветривали, но это слабо помогало. Ни о каких закупках оборудования специального речи не шло. Руководство всегда придерживалось такой позиции, что все, кому не нравится, могут идти на мороз», — рассказал он.

Он отметил, что сотрудники шахты редко вступали в конфликты с начальством, поскольку «Листвяжная» была практически единственным местом, где местные жители могли получать достойную заработную плату.

«Работы нормальной в регионе не так много, так что желающих уходить почти не было. Я получал порядка 70 тысяч рублей на руки на шахте. Нигде поблизости таких зарплат нет, нормальные деньги только на шахте платят. И люди работали тут долго, я знаю тех, кто по 10-15 лет тут трудится. Сказать, что из-за условий каких-то бежали с шахты, я не могу», — заявил он.

По словам шахтера, «Листвяжная» и работающие в ней люди не имели никакой защиты от возможного взрыва газа. При этом метан постоянно находился в стволе шахты, поскольку является побочным продуктом в местах залежей каменного угля.

Шахта так устроена, что если в какой-то части рванет, то вряд ли уцелеть получится. Успел выбежать — хорошо. Но в месте взрыва почти наверняка погибнешь шахтер «Листвяжной»

Сам шахтер в день трагедии не был в «Листвяжной», но в забой вышли семь его товарищей.

«Про одного сейчас точно известно уже, что он в морге, об остальных не знаю ничего. Вроде бы есть еще один обгоревший, не могут понять, кто это. Возможно, кто-то из моих друзей», — рассказал он.

В разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов заявил, что общий износ фондов российских шахт составляет около 70 процентов. По его словам, собственники активно инвестируют в добывающие технологии и производства, поскольку они помогают увеличить прибыль, однако экономят на системах, обеспечивающих безопасность и комфортные условия труда персонала — вентиляции и подъемниках.

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. По факту трагедии возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).