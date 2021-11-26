Износ российских шахт оценили в 70 процентов

Изучавший аварию в «Листвяжной» в 2004 году Бадалов заявил, что шахты РФ изношены на 70%

Износ основных фондов российских шахт составляет 70 процентов. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал первый заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов, занимавшийся расследованием катастрофы на шахте «Листвяжная» в 2004 году.

По словам Бадалова, на уровне добычи используется передовая техника и новые технологии, так как они более эффективны. Однако в подъемные машины и вентиляции денег вкладывают меньше, потому что напрямую на добычу угля они не влияют.

Работодателям я всегда говорю на переговорах: «Вы на "Запорожец" поставили двигатель в 400 лошадиных сил и гоните. А где подушки безопасности?» — «А, подушки? Ну, на». И дают перьевую подушку. Это утрировано, конечно. Но смысл точно передает Рубен Бадалов первый заместитель председателя Росуглепрофа

Ранее Бадалов заявил, что после гибели 51 человека на «Листвяжной» вместо поисков реальных причин трагедии, скорее всего, ограничатся ликвидацией последствий и поисками крайнего.

Взрыв и пожар на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Вечером того же дня сообщалось, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 горноспасателей, однако 26 ноября стало известно, что один из спасателей жив.

Согласно версии, озвученной заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным, причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры. Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка задержали. Возбуждены уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и о халатности.