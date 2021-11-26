Изучавший катастрофу в «Листвяжной» в 2004 году предрек поиски крайнего после ЧП

Изучавший аварию в «Листвяжной» в 2004 году: расследование ЧП закончится поиском крайнего

После гибели 51 человека в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области вместо поиска реальных причин трагедии, скорее всего, ограничатся поиском крайнего. Такое развитие событий в разговоре с «Лентой.ру» предрек первый заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов, занимавшийся расследованием катастрофы на этой же шахте в 2004 году.

Боюсь, что ограничатся ликвидацией последствий аварии и поиском крайнего Рубен Бадалов Первый заместитель председателя Росуглерпрофа

Говоря о катастрофе 2004 года, Бадалов рассказал, что тогда в шахте «случайно или специально» сделали газовый мешок, который подожгли или взорвали. Тогда погибло 13 человек.

«В забой, который долго стоял, послали слесаря. Подчеркну, опытного. Он нарушил технику безопасности, что стало одной из причин взрыва. Что-то подобное, вероятно, найдут и в этот раз», — сказал Бадалов.

По его словам, в 2004-м на шахте было определенное попустительство и мало контроля за происходящим. «Думаю, сейчас дело обстоит иначе. Не хочется забегать вперед, но, скорее всего, сегодняшняя авария стала следствием нескольких обстоятельств», — считает он.

Взрыв и пожар на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Согласно версии, озвученной заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным, причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры. Вечером 25 ноября стало известно, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 горноспасателей, однако 26 ноября выяснилось, что один из спасателей выжил. Еще 63 человека пострадали.

Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, которые проверяли шахту.