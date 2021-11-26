В шахте «Листвяжная» нашли выжившего спасателя

Один из спасателей, который считался погибшим после взрыва и пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, найден живым. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, слова которого приводит ТАСС.

Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди Александр Чуприян врио главы МЧС России

Информацию о выжившем также подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По его словам, в настоящее время мужчину везут в больницу. Кроме того, в оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что пострадавший находится в сознании.

В пресс-службе регионального правительства «Ленте.ру» уточнили, что спасателя везут в Ленинск-Кузнецкий, это примерно в 20 километрах от шахты.

Выжившего везут в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров. Сейчас там находится руководитель штаба по ликвидации ЧП Павел Фомин представитель пресс-службы регионального правительства

Выживший вышел к спасателям сам. Сперва его приняли за шахтера

По данным Telegram-канала Mash Siberia, пробывший под завалами в «Листвяжной» больше суток человек в настоящее время находится в шоковом состоянии. Сперва появилась информация, что это 38-летний Вячеслав Суворов, подземный проходчик. Однако сам он сказал, что его фамилия начинается на букву «З».

По данным «Тайга.инфо», 51-летний Александр Заковряшин — помощник командира взвода.

Ранее МЧС сообщало о 52 жертвах

В ведомстве отмечали, что в результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и 6 горноспасателей. Там рассказали, что пострадали 63 человека. По данным врачей, четверо пострадавших, в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

После гибели людей в шахте «Листвяжная» заведено дело

После аварии были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную».