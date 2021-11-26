После гибели людей на шахте «Листвяжная» заведено новое дело

СКР возбудил дело о халатности в Ростехнадзоре после ЧП на шахте Листвяжная

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности после гибели людей на шахте «Листвяжная». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Задержаны двое главных государственных инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

По версии следствия, в ноябре они выдали акты о проверке штрека без фактической ревизии объекта. Вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей по надзору за промышленной безопасностью на опасном производственном объекте произошло ЧП.

Следователи готовятся предъявить инспекторам обвинение и направить в суд ходатайство об аресте. Оперативное видео с задержанными показал СКР.

На кадрах видны подозреваемые, которых конвой ведет к следователю. В кабинете их допрашивают.

В ходе расследования изъята документация, электронные носители, имеющие значение для уголовного дела. Идет допрос свидетелей, среди которых инженерно-технические работники.

Об аварии стало известно утром 25 ноября. В результате погибли 52 человека, среди которых было шесть горноспасателей, пострадали, по последней информации, 63 человека. Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.