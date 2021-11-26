Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная»

Четверо пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» находятся в реанимации

Четверо пострадавших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации. Об их состоянии рассказали врачи, передает ТАСС.

Медики центра охраны здоровья шахтеров, где находятся пострадавшие в ЧП, рассказали, что у госпитализированного спасателя наблюдается положительная динамика, состояние одного из горняков в реанимации расценивается как тяжелое.

Ранее МЧС подтвердило гибель 52 человек в шахте Кузбасса. В результате трагедии погибли 46 горняков и 6 горнопасателей. Все погибшие спасатели МЧС будут будут награждены Орденами мужества посмертно.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.