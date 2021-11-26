В МЧС подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная»

МЧС: в результате трагедии на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и 6 спасателей

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Эту информацию подтвердили в МЧС, передает РИА Новости.

В результате трагедии погибли 46 горняков и 6 спасателей.

Шестеро спасателей МЧС России, которые погибли в шахте будут награждены Орденами мужества посмертно.

Ранее подземный электрослесарь Александр Ильчук, работавший в Белово, рассказал, что в день трагедии началось не возгорание — там прогремел взрыв. По его словам, работники, которые находились в эпицентре взрыва, сразу же погибли.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.