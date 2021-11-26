Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят посмертно

Шестеро спасателей МЧС России, которые погибли в шахте «Листвяжная» Кемеровской области, будут награждены Орденами мужества посмертно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Временно исполняющий обязанности министра МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным погибших на шахте горняков и горноспасателей.

Ранее работавший в Белово подземный электрослесарь Александр Ильчук раскрыл детали аварии на шахте «Листвяжная». По его словам, утром в день ЧП началось не возгорание — там прогремел взрыв. Потом местные жители услышали второй хлопок, уточнил он.

Об аварии стало известно утром в четверг, 25 ноября. Погибли 52 человека, среди которых было шесть горноспасателей, пострадали, по последней информации, 63 человека. Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.