Уголовные дела по факту ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» объединили

Два уголовных дела по факту трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области объединят в одном производстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России (СКР).

Как уточнили в ведомстве, дела, возбужденные по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), передали в центральный аппарат.

По данным МЧС, в результате взрыва на кузбасской шахте погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горноспасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

Об аварии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что причиной гибели людей на «Листвяжной» стал взрыв метана из-за возникшей искры.