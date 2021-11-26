Охрана Зеленского оттолкнула журналистку на капот авто президентского кортежа

Охрана президента Украины Владимира Зеленского оттолкнула журналистку телеканала «Прямой» Анну Дзьобу на капот автомобиля президентского кортежа, сообщает интернет-издание «Вести».

Уточняется, что представители госохраны сбили девушку с ног, в результате чего она упала на плитку и получила ушиб руки и рану. Инцидент произошел на выезде из здания в Киеве, где проходила пресс-конференция главы государства с журналистами.

По данным портала Obozrevatel, травмированную журналистку госпитализировали.

На видео, опубликованном в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского, видно, что охрана грубо оттеснила представителей СМИ, из-за чего во время посадки Зеленского в автомобиль произошла давка.

Ранее во время своей большой пресс-конференции украинский лидер вступил в перепалку с главным редактором сайта «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Президент в обвинил журналиста в обнародовании информации об использовании турецкого беспилотника в Донбассе.

Пресс-конференция Зеленского началась в 12:00 (13:00 по московскому времени) в пятницу, 26 ноября, и продолжалась пять с половиной часов.