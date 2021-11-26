Зеленский вступил в перепалку с журналистом

Президент Украины Зеленский во время пресс-конференции вступил в перепалку с журналистом

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей большой пресс-конференции вступил в перепалку с главным редактором сайта «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Журналист заявил, что Зеленский в нарушение закона о люстрации назначил главой разведки «российского агента» Руслана Демченко, который был замглавы МИД при Викторе Януковиче. После этого провалился ряд спецопераций, были уволены и задержаны разведчики, в том числе участники задержания «ценного свидетеля» по делу MH17. Бутусов спросил, не стыдно ли Зеленскому «использовать свой статус, чтобы опозорить военнослужащих», и «покрывать» таких людей, как Демченко.

Зеленский в ответ обвинил журналиста в обнародовании информации об использовании турецкого беспилотника в Донбассе. «На вашей совести гибели людей — после этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами», — сказал он.

Политик добавил, что в начале его президентского срока ему представили Бутусова как человека, который работал на олигарха Игоря Коломойского. «Вам не дали никакую должность, на это вы и разозлились», — заявил Зеленский.

Бутусов назвал это враньем. «Как можно так позорно врать? Ну, вы ж не на "Квартале" (студия Зеленского "Квартал 95". — прим. "Ленты.ру"). Вы ж глава государства. Вы должны научиться отвечать за свои слова», — возмутился журналист.

Ранее Зеленский назвал виновных в потере Крыма и Донбасса.