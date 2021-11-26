Сергей Безруков показал видео со съемок сериала в Крыму

Народный артист России Сергей Безруков в своем Instagram-аккаунте показал видео со съемок сериала в Крыму. На кадрах актер демонстрирует, как водит автомобиль Lada-2101, «копейку».

«Автошкола по-советски. Помнят руки и ноги механику! На механике начинал свой путь водителя, теперь вот пригодилось», — подписал пост Безруков. Он также добавил, что находится на съемках детектива «Смерть манекенщицы». События по сюжету картины относятся к 1974 году.

Съемки проходят в одном из исторических районов Феодосии, Матросском саду. При этом в Крыму снимается лишь часть кадров, основные съемки пройдут в Москве.

В конце октября в крымском Никитском саду прошли съемки сериала про Фаину Раневскую. Актриса в ранние годы жила в Крыму и играла там в театре. Именно в это время Фанни Фельдман взяла себе творческий псевдоним.