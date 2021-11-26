В оперштабе назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 51,8 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 51,8 процента. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 51,8 процента, при этом ситуация по коронавирусной инфекции нового типа в стране остается сложной», — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах. Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла — 60 795 702 раза.

За прошедшие сутки в России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 502 879.