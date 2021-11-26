Выживший в «Листвяжной» рассказал о своем спасении на видео

Выживший в шахте «Листвяжная» о своем спасении: я боролся за свою жизнь

Один из спасателей, который считался погибшим после взрыва и пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, найден живым. О своем спасении он рассказал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

«А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил», — сказал 51-летний Александр Заковряшин.

На вопрос, как он себя чувствует, спасатель ответил, что замечательно.

Утром 25 ноября стало известно об аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль, дым от пожара заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана. По словам коллег и вдов погибших шахтеров, его уровень зашкаливал задолго до аварии.

По последним данным, в шахте погиб 51 человек: 46 горняков и 5 спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную».