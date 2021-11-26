Блогерша показала растяжки на теле и восхитила фанатов

Блогерша и плюс-сайз-модель Нелли Лондон (Nelly London) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре девушка снялась спиной к камере. Она расположила вдоль позвоночника семь бабочек из бумаги фиолетового и голубого цветов. На фото Лондон продемонстрировала жировые складки и растяжки на своем теле. «Я не знаю, почему я так люблю бабочек, но мне кажется, что они тоже меня любят», — подписала она публикацию.

Фанаты поддержали блогершу в комментариях к публикации. «Ты искусство», «Обожаю это фото!», «Очень, очень мило! Я горжусь тобой», «Это чертовски красиво», «Ты великолепна! Спасибо тебе за то, что напоминаешь мне о том, мое тело ценно», — писали они.

Ранее в ноябре другая блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и порадовала поклонников. На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.