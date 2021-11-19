Блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Я ничего не публиковала уже пять дней, потому что не хотела. За это время я получила большое количество комментариев, в которых люди желали мне покончить с собой, обзывали меня по-всякому, обесценивали мою работу, оскорбляли за состояние моей кожи. Я люблю соцсети, но мне не нравится, как люди здесь друг к другу относятся. Какое грубое и отвратительное поведение. Люди буквально заканчивают свою жизнь из-за подобных комментариев», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали Ирби в комментариях к публикации. «Мы тебя любим! Никогда не останавливайся», «Боже, у тебя идеальная фигура! Я мечтаю о таком теле», «Мне очень жаль, что тебе приходится сталкиваться с этим», «Ты очень красивая женщина, я восхищаюсь тобой!», «Я никогда не понимала, зачем люди вообще пишут подобные комментарии», — отмечали юзеры.

Ранее в ноябре врач назвал пользу больших ягодиц для здоровья. Доктор Каран Радж объяснил, что жир, расположенный в ягодично-бедренной области, способен снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний и увеличить продолжительность жизни. По его словам, подкожная жировая прослойка в нижней части тела действует как губка. Она накапливает жирные кислоты и предотвращает их поступление во внутренние органы.