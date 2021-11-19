Ценности
 
Последние новости
Власти Москвы рассказали о клинических исследованиях «Спутника М» на подростках
Москва заняла первое место в России по темпам снижения заболеваемости COVID-19
Друг Марины Хлебниковой рассказал о депрессии певицы перед пожаром
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
Госструктурам США разрешили работать с талибами в обход санкций
Проблемы с отоплением в России измерили котами
В Египте начали закрывать отели после массового отравления туристов
Зависимая от филлеров девушка показала свою внешность после четырех лет инъекций
В России одобрили закон о продлении предельного срока службы генералов армии
Ургант высмеял признание Рашкина в убийстве лося
Новости партнеров
Прослушать новость

Блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Карина Ирби снялась спиной к камере и продемонстрировала целлюлит на ягодицах
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @karinairby

Блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Я ничего не публиковала уже пять дней, потому что не хотела. За это время я получила большое количество комментариев, в которых люди желали мне покончить с собой, обзывали меня по-всякому, обесценивали мою работу, оскорбляли за состояние моей кожи. Я люблю соцсети, но мне не нравится, как люди здесь друг к другу относятся. Какое грубое и отвратительное поведение. Люди буквально заканчивают свою жизнь из-за подобных комментариев», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали Ирби в комментариях к публикации. «Мы тебя любим! Никогда не останавливайся», «Боже, у тебя идеальная фигура! Я мечтаю о таком теле», «Мне очень жаль, что тебе приходится сталкиваться с этим», «Ты очень красивая женщина, я восхищаюсь тобой!», «Я никогда не понимала, зачем люди вообще пишут подобные комментарии», — отмечали юзеры.

Ранее в ноябре врач назвал пользу больших ягодиц для здоровья. Доктор Каран Радж объяснил, что жир, расположенный в ягодично-бедренной области, способен снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний и увеличить продолжительность жизни. По его словам, подкожная жировая прослойка в нижней части тела действует как губка. Она накапливает жирные кислоты и предотвращает их поступление во внутренние органы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал пользу больших ягодиц для здоровья
Модель Playboy раскрыла необычный способ избавиться от «апельсиновой корки»
Тренер раскрыла три главные ошибки при похудении
Ценности
Ценности00:0326 августа
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 год

Околофутболка.

Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
11:5215 ноября

Новую возлюбленную Тимати уличили в копировании образа Решетовой

10:3015 ноября

Солист группы Måneskin посетил премию MTV в трусах и чулках

09:3315 ноября

Дочь Джонни Деппа снялась в прозрачном топе с декольте для обложки журнала

Ценности00:0118 августа

Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.

Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
08:0015 ноября

Девушка выдавила прыщ и осталась с опухолью на голове

07:0515 ноября

Ставшая самой красивой женщиной в мире россиянка показала фото с конкурса

04:0015 ноября

Фигура 52-летней модели в боди с декольте на новом фото удивила фанатов

Ценности00:02 2 августа
Ники Минаж

Резиновая мечта.

Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
01:0015 ноября

Королева Нидерландов вышла на публику в платье с декольте и вызвала споры в сети

23:3414 ноября

Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов

19:1714 ноября

Многодетную россиянку признали самой красивой женщиной мира

Россия
В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.
Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
Российскую улицу назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева
«Наряд приезжал, а у нас — шум, гам, портвейн»
 
В Москве заработал чат-бот для пациенток перед приемом в женских консультациях
Певица Марина Хлебникова впала в кому после пожара в квартире в Москве
Все материалы
Мир
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»
Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
На Украине назвали распад России делом одного поколения
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Опубликовано расследование об аресте 33 российских наемников в Минске.
В подготовке операции участвовал лично Зеленский
Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России
Все материалы
Экономика
Российский фондовый рынок открылся ростом
Российские станции сотовой связи оказались непригодны к использованию
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Четыре топ-менеджера Альфа-Банка стали новыми членами правления
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Совкомбанк разместит рублевые облигации узбекского Узнацбанка
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Российские беспилотники заинтересовали иностранных заказчиков
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Раскрыта новая особенность iPhone 14
В Великобритании рассказали о «гонке против русских» за утерянный F-35
Маск назвал срок орбитального полета самой большой в мире ракеты
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Новые пространства культуры.
О модельных муниципальных библиотеках
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
Театр воспитания.
Как реализуется проект «Школьная классика»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой
Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины
Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
В российской линейке Honda осталась только одна модель
Викторина: узнай суперкар по его странному родственнику
Дизайн этих машин изменили до неузнаваемости…
Объявлены финалисты конкурса «Американский автомобиль года»
Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира
Представлен огромный электрокар Kia EV9
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
В музее-усадьбе Рахманинова запустят виртуальные экскурсии
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
Россияне повально захотели провести Новый год в трех городах страны
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
Все материалы