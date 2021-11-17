Врач назвал пользу больших ягодиц для здоровья

Сотрудник службы здравоохранения Англии (NHS) назвал пользу больших ягодиц для здоровья человека. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Доктор Каран Радж объяснил, что жир, расположенный в ягодично-бедренной области, способен снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний и увеличить продолжительность жизни. По его словам, подкожная жировая прослойка в нижней части тела действует как губка. Она накапливает жирные кислоты и предотвращает их поступление во внутренние органы.

Ролик стал вирусным и набрал 464,9 тысячи просмотров и 54,4 тысячи лайков. Пользователей сети обрадовал ролик врача, и они принялись шутить в комментариях к публикации. «Я буду жить вечно», «Наконец-то мой зад делает хоть что-то полезное», «О нет, значит мне осталось недолго», «Супер! Самая лучшая новость за сегодня», «Я счастлива. Покажу это своему парню», — писали они.

В октябре блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов. На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлела себя на фоне океана. Она одета в раздельный купальник, состоящий из розового топа и желтых плавок. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также складки на боках.