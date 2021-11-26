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Знаменитая достопримечательность Египта открылась для туристов спустя 11 лет

В Луксоре спустя 11 лет реставрации открылась древняя Аллея сфинксов
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Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В Луксоре спустя 11 лет открылась древняя Аллея сфинксов — знаменитая достопримечательность была на реставрации с 2010 года. Об этом сообщает газета Ahram.

В церемонии открытия принял участие президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Мероприятие сопровождалось гала-концертом, костюмированным шоу и выступлением известных египтеских артистов.

По словам министра по туризму и древностям Египта Халеда аль-Анани, Луксор стал самым большим в мире музеем под открытым небом. Он пояснил, что трехкилометровая аллея соединила Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы. На мощенной дороге шириной около семи метров установлены статуи в виде сфинксов. Когда-то на этом месте проходили торжественные шествия в честь религиозных праздников.

За время реставрации с территории аллеи были снесены незаконные постройки, а также найдено 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами. Отмечается, что исследования и раскопки археологов не закончены — еще несколько лет специалисты будут изучать древние статуи.

Ранее в ноябре эксперты туриндустрии назвали стоимость бюджетных туров в Египет — недорогую путевку в трехзвездочный отель «все включено» можно приобрести минимум за 45 тысяч рублей. Отдохнуть в гостинице категории четыре звезды можно за 53 тысяч рублей, в отеле пять звезд — за 70-100 тысяч рублей.

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