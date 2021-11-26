В Приморье объявили дату старта лыжного сезона

Лыжный сезон в Приморье стартует 27 ноября на базах в Арсеньеве и в Лучегорске

27 ноября объявили датой старта лыжного сезона в Приморье — для гостей и жителей региона откроется сразу несколько баз в Арсеньеве, в Лучегорске и поселке Восток Красноармейского района. Такая информация появилась официальном сайте правительства края.

Торжественное открытие сезона состоится на лыжной базе «Салют» в Арсеньеве. В этом году посетителям станут доступны два пункта бесплатного проката лыжного инвентаря и новая лыжная трасса на две дистанции — спринтерская на 1,2 километра и оздоровительная на два километра.

Кроме того, к новому сезону улучшена инфраструктура базы — организована дополнительная парковка для автомобилей на 300 мест, двухэтажная гостиница, кафе и сертифицированный медицинский пункт.

Ранее в ноябре россиянам назвали лучшие горнолыжных курорта Пермского края. Так, на «Губахе», самом крупном курорте Прикамья, путешественникам будут доступны 18 трасс разного уровня сложности, кафе и рестораны. На горнолыжном курорте «Такман» расположено 16 трасс, а также отдельный участки для фрирайда.