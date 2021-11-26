В Челябинске стартовал фестиваль современного искусства «МАЧ»

В челябинском офисном центре Radiozavod стартовал молодежный фестиваль современного искусства «МАЧ». Об этом сообщает портал 74.ru.

Мероприятие продлится до 29 ноября. В экспозиции представлены более 450 арт-объектов от 200 художников из 19 стран, в том числе из Канады, США, Мексики, Швеции, Аргентины, Англии, Дании, Франции, Испании, Италии и Германии. Главной темой фестиваля в этом году стала переработка мусора.

Фестиваль «МАЧ» проводится в Челябинске уже в седьмой раз. Его создателем, куратором и продюсером является Альфред Генгер.

Ранее сообщалось, что на главную площадь Екатеринбурга вернется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». В рамках мероприятия дизайнеры представят сады площадью 50-70 квадратных метров.