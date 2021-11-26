В Екатеринбурге пройдет фестиваль ландшафтного дизайна

На главную площадь Екатеринбурга вернется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». В рамках мероприятия дизайнеры представят сады площадью 50-70 квадратных метров. Затем их распределят по разным районам города. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 декабря, а заочный этап предварительного отбора проектов состоится в марте. По итогам фестиваля жюри отберет три проекта и наградит их авторов призами.

Как пояснили организаторы проекта, к участию приглашаются архитекторы и другие специалисты в области ландшафтного дизайна, чья профессиональная деятельность связана с озеленением городов. По данным портала, фестиваль «Атмосфера» входит в тройку крупнейших событий России в сфере ландшафтного искусства.

Ранее сообщалось, что в Рязани впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур. Планируется, что в город приедут художники мирового уровня и изготовят скульптуры высотой до 3,5 метров.