В Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на администрацию города.

Подобное мероприятие пройдет в регионе впервые. Планируется, что в город приедут художники с мировым уровнем и изготовят скульптуры высотой до 3,5 метров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в ближайшее время начнется строительство ледового городка на Михайловской набережной — он откроется 30 декабря. В 2020 году темой ледового городка станут цирковые представления.

Такое выбор тематики обусловлен тем, что 18 декабря 2021 года исполняется сто лет со дня рождения Юрия Никулина. Создатели ледового городка решили отдать дань уважения и посвятить ему несколько скульптур.