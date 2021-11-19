В Новосибирске рассказали о строительстве ледового городка

Строительство ледового городка в Новосибирске планируют начать уже в ближайшее время, для посетителей он откроется уже 30 декабря. Об этом изданию KP.RU рассказал директор проекта, индивидуальный предприниматель Сергей Машаров.

«Льда пока нет, и морозы не очень сильные, грядет оттепель. Ждем, когда лед установится, тогда и начнем строить», — рассказал россиянин, подчеркнув, что в этом году темой ледового городка на Михайловской набережной станут цирковые представления.

Он объяснил, что такое решение принято в связи с тем, что 18 декабря 2021 года исполняется сто лет со дня рождения Юрия Никулина. Создатели ледового городка решили отдать дань уважения и посвятить ему несколько скульптур.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии собрались провести кастинг на конкурс Снегурочек «Кархылыукай — 2021». Организаторы указали, что принять участие в конкурсе могут как девочки 7—10 лет, так и более взрослые девушки, в возрасте от 18 до 30 лет.