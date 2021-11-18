Дед Мороз зажжет первую новогоднюю елку в свой День рождения

В Великом Устюге (Вологодская область), который считается родиной Деда Мороза, в День рождения волшебника 18 ноября зажжется первая новогодняя елка и пройдет фейерверк. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в 2021 году гостей праздника ожидает увлекательное погружение в мир любимых сказок и мультфильмов, а также встречи с героями и розыгрыши призов. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Праздновать День рождения Деда Мороза 18 ноября придумали дети. Они считают, что именно в этот день в Вологодской области наступает настоящая зима.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии собрались провести кастинг на конкурс Снегурочек «Кархылыукай — 2021». Организаторы указали, что принять участие в конкурсе могут как девочки 7—10 лет, так и более взрослые девушки, в возрасте от 18 до 30 лет.