Моя страна
 
Последние новости
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности
Директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
Метеоролог дал прогноз погоды на начало зимы
Оценена эффективность индийской вакцины против COVID-19
В центре Гамалеи описали возможный сценарий развития пандемии в России
Объяснена популярность праворульных машин в России
Российские болота защитят от превращения в помойки
Украинскую школу украсили свастикой
В России впервые показали короткометражные сериалы Studio+
В Германии ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ
Новости партнеров
Прослушать новость

В Великом Устюге отпразднуют День рождения Деда Мороза

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В Великом Устюге, в котором располагается резиденция Деда Мороза, пройдет День рождения сказочного персонажа. 18 ноября для гостей праздника проведут интерактивные развлекательные программы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Туристско-информационный центр (ТИЦ) Вологодской области.

«Гостей ждет погружение в невероятную атмосферу доброй сказки, встречи с любимыми героями сказок и мультфильмов, розыгрыши призов и многочисленные забавы. А во время завораживающего мультшоу "С Днем рождения, Дедушка Мороз" зажжется первая новогодняя елка и искусственные звезды фейерверка», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, гости «Северного Царства» смогут познакомиться с нетающими снеговиками и узнают, откуда берутся снежинки. Запись на программы мероприятия доступна на сайте Вотчины Деда Мороза.

Ранее стало известно, что 12 ноября РЖД запускают круговые туристические поезда «Зимняя сказка» в Великий Устюг, который считается родиной Деда Мороза. Поезд номер 921/922 проследует по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Состав будет отправляться по пятницам в 17:05, а возвращаться обратно — в воскресенье в 23:40.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали популярные города страны для отдыха с детьми зимой
Россиянам назвали популярные направления страны для поездок выходного дня зимой
Россиянам предложили туристические поезда на родину Деда Мороза
Моя страна00:0114 октября

«Он перевернул мою жизнь»

Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
17:5428 октября

Россиянам перечислили достопримечательности самого древнего города в стране

17:3128 октября

Уникальную ледяную пещеру впервые посетила россиянка в инвалидной коляске

12:1122 октября

Крымский отель стал лучшим оздоровительным курортом в мире

Моя страна10:0912 октября

«С нечистой силой можно подружиться»

Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
17:3629 октября

Профессиональные фотографы создали коллективный портрет России

15:0927 октября

В Приморье приготовили рекордное количество шашлыка

16:1826 октября

В Дербенте стартовал стрит-арт фестиваль

Моя страна13:0712 октября
Поляница удалая

«Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»

Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
13:0421 октября

В Городце пройдет кинофестиваль имени Александра Невского

16:0522 октября

Школьник из Ингушетии простоял в планке 11 часов 11 минут и побил мировой рекорд

19:2729 октября

В Тульской области высадят десятки тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»

Россия
«Приезжих меньше не становится»
 
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Рост цен на дизельное топливо в России объяснили
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России для самозанятых придумали единый пенсионный план
Западу посоветовали просить о «спасении» у России
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Энергетический гигант поплатится за нарушение обещаний по климату
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Вечный стыд.
Оксимирон выпустил «Смутное время», первую за шесть лет пластинку. Почему о нем все говорят?
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России впервые показали короткометражные сериалы Studio+
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Россиян предупредили об опасности рекламы в популярном мессенджере
Сообщение о бактериальной природе коронавируса оказалось недостоверным
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Кудрявцева рассказала о выпавшем перед свиданием переднем зубе
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
В Белоруссии запретили продавать автомобили россиянам
Genesis GV70 — первый спортивный кроссовер из Кореи
Что получается, когда у инженеров и дизайнеров развязаны руки?
Власти Москвы закупят 200 электрокаров, которые в России не продаются
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Под брендом Aurus выпустят бизнес-джет с душевой кабиной
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Acura показала возрожденную Integra c «механикой»
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
«Наедине с природой и собственным адреналином»
Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россияне спасли от гибели раненого сокола-сапсана в Тамбовской области
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Россияне спасли поселившегося возле ТЭЦ одинокого лебедя
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы