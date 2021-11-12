В Великом Устюге отпразднуют День рождения Деда Мороза

В Великом Устюге, в котором располагается резиденция Деда Мороза, пройдет День рождения сказочного персонажа. 18 ноября для гостей праздника проведут интерактивные развлекательные программы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Туристско-информационный центр (ТИЦ) Вологодской области.

«Гостей ждет погружение в невероятную атмосферу доброй сказки, встречи с любимыми героями сказок и мультфильмов, розыгрыши призов и многочисленные забавы. А во время завораживающего мультшоу "С Днем рождения, Дедушка Мороз" зажжется первая новогодняя елка и искусственные звезды фейерверка», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, гости «Северного Царства» смогут познакомиться с нетающими снеговиками и узнают, откуда берутся снежинки. Запись на программы мероприятия доступна на сайте Вотчины Деда Мороза.

Ранее стало известно, что 12 ноября РЖД запускают круговые туристические поезда «Зимняя сказка» в Великий Устюг, который считается родиной Деда Мороза. Поезд номер 921/922 проследует по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Состав будет отправляться по пятницам в 17:05, а возвращаться обратно — в воскресенье в 23:40.